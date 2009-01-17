Луценко прочитав новому лідеру фракції НУ-НС лекцію про право власності

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО позитивно сприймає обрання Миколи МАРТИНЕНКА лідером парламентської фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я позитивно сприймаю рішення НУ-НС, яке давно назрівало, і вітаю пана МАРТИНЕНКА з обранням», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що новообраний лідер фракції «відомий як активіст “Нашої України”, Помаранчевого руху… У той же час, має особисту точку зору, яка співпадає з моєю».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, фракція НУ-НС «є, безумовно, проукраїнською політичною силою, але не виключно власністю окремих персоналій, навіть такої поважної як Президент України».

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, ця політична сила «має відповідати за свою ідеологію і бути послідовною у своїх діях, а не орієнтуватися на інтереси окремих посадовців».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН офіційно оголосив на засіданні парламенту про обрання М.МАРТИНЕНКА головою фракції «Наша Україна – Народна самооборона".

Попередній керівник фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО подав у відставку 16 грудня 2008 року після того, як 37 із 72-х депутатів НУ-НС підтримали створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина.

Як заявив тоді В.КИРИЛЕНКО, він не може бути керівником фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, оскільки представляє на сьогодні в ній меншість.