Янукович не знає, що робити з Наливайченком
Скоріше, ні...
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сумнівається, що очолювана ним фракція підтримає кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови Служби безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам після відвідання богослужіння в Києво-Печерській лаврі.
Він підкреслив, що у фракції ще не обговорювалася ситуація щодо повторного подання кандидатури В.НАЛИВАЙЧЕНКА. В той же час, відповідаючи на запитання УНІАН, чи підтримає фракція цю кандидатуру, відповів: «Скоріш за все, ні».
Він наголосив, що на сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО перебуває на посаді з порушенням Конституції та законодавства України, тому таке подання - «це набагато краще, ніж порушувати Конституцію, оскільки В.НАЛИВАЙЧЕНКО вже багато часу працює з порушенням законодавства».
Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.