Янукович не знає, що робити з Наливайченком

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сумнівається, що очолювана ним фракція підтримає кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам після відвідання богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Він підкреслив, що у фракції ще не обговорювалася ситуація щодо повторного подання кандидатури В.НАЛИВАЙЧЕНКА. В той же час, відповідаючи на запитання УНІАН, чи підтримає фракція цю кандидатуру, відповів: «Скоріш за все, ні».

Він наголосив, що на сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО перебуває на посаді з порушенням Конституції та законодавства України, тому таке подання - «це набагато краще, ніж порушувати Конституцію, оскільки В.НАЛИВАЙЧЕНКО вже багато часу працює з порушенням законодавства».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.