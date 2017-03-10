Івано-Франківська облрада ухвалила звернення щодо підтримки блокади ОРДЛО

Документ ініціював УКРОП та опрацювали всі фракції. За це звернення проголосувала більшість депутатського корпусу облради – 61 обранець. «Фракція УКРОП виступає за таке звернення на підтримку учасників бойових дій, які розпочали блокаду, – наголосив у своєму виступі перед голосуванням голова фракції УКРОП в облраді Микола Палійчук. – Хочу нагадати, що основна вимога блокувальників – звільнити всіх полонених. На жаль, влада про це не згадує. Натомість панічно звітує про економічні втрати: 5% валютної виручки, ВВП тощо. А хіба ця війна не завдає збитків, економічних втрат? Влада стверджує, що в нас не буде вугілля, не буде що спалювати, не буде що завозити на Бурштинську ТЕС. Тоді чому Бурштинська ТЕС майже 100% електроенергії експортує за кордон? Українці з того нічого не мають. Це чистий бізнес. Скажіть, будь ласка, що це за поняття: підконтрольні підприємства на непідконтрольних територіях? Як це розуміти? І чи не на тих підконтрольних Ахметову шахтах зберігається зброя та «Буки», які вбивають наших юнаків?».

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Микола Палійчук також зазначив, що, за даними соціологічних досліджень, 80% мешканців Прикарпаття підтримує учасників блокади. Представник УКРОПу додав, що численні міські та районні ради Івано-Франківщини вже ухвалили такі звернення, та закликав колег із провладних фракцій визначитися, з народом вони чи ні.

У документі депутати вимагають визнати факт окупації східних територій України, почати реалізовувати програми розвитку шахт та видобувних промислів вугілля на підконтрольній території, розробити державну програму впровадження альтернативних видів електроенергії та вжити заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну. Ще однією вимогою є створення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування умов законності ведення торгівлі з тимчасово окупованою територією. Депутати обласної ради також вважають, що Міністерство інформаційної політики України має забезпечити об’єктивне інформування українського населення Донбасу, яке вимушено проживає на окупованій території, про дії органів влади, волонтерів та сил АТО, спрямованих на відновлення української державності.

«Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, висловлюємо глибоке занепокоєння щодо відсутності державної політики стосовно фактично окупованої території Донеччини та Луганщини, а також здійснення торгівлі з непідконтрольними територіями», – йдеться у зверненні.