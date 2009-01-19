Газпром зглянувся: газ для України може бути дешевшим за 250 доларів

Середньорічна ціна за газ для України в 2009 році, згідно з домовленістю керівництва ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», може становити менше 250 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Згідно з досягнутими домовленостями, якщо все буде підписано, то за прогнозом ціна може бути менше 250 доларів», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Представник «Газпрому» також зазначив, що для формування ціни на газ протягом року буде використано формульний підхід.