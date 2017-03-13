Що приховує Насіров: журналісти розповіли про лондонську нерухомість головного фіскала (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

У Чернігівському технологічному університеті всі викладачі, з якими поспілкувалися журналісти, пам'ятають студента Насірова як старанного, активіста в громадському житті і водночас скромного. Тут усі стежать за кар'єрними злетами чи падіннями свого випускника.

Після українського вишу, як кажуть тут викладачі, простий парубок з Чернігова усім землякам розповів, що далі гризти граніт науки їде на магістратуру до престижного вишу в Лондоні. Але, можливо, щось пішло не так. Бо в офіційній біографії чиновник свій британський диплом вказав, а от на запит ТСН в іноземному виші відповіли, що студента Насірова в Лондоні ніколи не бачили.

"У нас немає жодних записів, що Роман Насіров числився студентом Східного університету", - ідеться у відповіді.

Читайте такожНАБУ закликають розслідувати справу щодо приховування Насіровим британського громадянства

«Вигаданим дипломом із цього Університету Східного Лондона Насіров похизувався. Але забув указати в деклараціях про тамтешнє реальне майно. Одну з його квартир журналісти розшукали в північному районі британської столиці. Це незаможний квартал. А будинок радше нагадує соціальне житло. Ґрати на кожному поверсі свідчать, що пограбування помешкань у цьому районі - річ звичайна. Попри це квартира навіть у такому будинку нині коштує дорого. Документи власника свідчать, що оселя 4-кімнатна. За неї Роман Насіров заплатив 120 тисяч фунтів стерлінгів. Але сьогодні така квартира коштує майже 300 тисяч фунтів. А це майже 10 мільйонів гривень», – йдеться в сюжеті.

Журналісти спробували відвідати оселю Насірова, але в помешканні №22 зачинено. Безлад довкола свідчить, що тут давно нікого не було. Сусід Дейв каже, для нього було несподіванкою, що по сусідству з ним зареєстрований офіс.

"Я помітив, і це дуже дивно, що тут якась компанія зареєстрована. Нещодавно у своїх справах цікавився документацією нашого будинку і дуже здивувався, що тут – офіс", - сказав Дейв.

Читайте такожНАБУ у справі Насірова провело обшуки в обласних управліннях ДФС – журналіст

«Друга лондонська квартира Насірова розташована вже в самісінькому його фінансовому серці - Сіті. За даними офіційного реєстру нерухомості Британії, чоловік на ім'я Роман Насіров придбав її в листопаді 2007-го. За майже десять років вартість такого житла теж суттєво зросла. Наприклад, на популярному британському сайті нерухомості, подібна оселя коштує зараз приблизно 550 тисяч фунтів. А це на українські гроші дорівнює більше 18 мільйонів гривень. Але Насіров її здавав в оренду. Кілька років тому Насіров правив за неї 1452 фунти на місяць, тобто 48 тисяч гривень. Що власник тут не жив - це звична справа, кажуть експерти. Бо в Лондоні вся нерухомість - дорога, тож покупці її розглядають частіше не як оселю, а інвестиції. Надто ж іноземці, які вдома не хочуть світити статки», повідомляє ТСН.

Нерухомість - класичний спосіб, як приховати нелегальні гроші і щоб вони ніколи не знецінилися. У Лондоні багатії з усього світу скуповують нерухомість, але по факту в квартирах не живуть. Через це такі квартали, по суті, вимирають, і тому лондонці їх прозвали вулицями вимкнених ліхтарів.

Читайте такожСАП подала апеляцію на визначений судом запобіжний захід Насірову

Приміром, у районі Найтсбрідж - чи не найвищі ціни на нерухомість. Та ввечері тут може не горіти світло в жодному вікні. Удень на вулиці ви зустрінете хіба що туристів та обслугу багатіїв. Через це місцеві скаржаться, що грошовиті іноземці фактично відбирають у них житло, бо так завищують ціни, що для справжніх лондонців воно стає недоступним. Тож британці таких наїжджих як Насіров щиро недолюблюють. А місцеве влада через таку проблему навіть почала вимагати довести походження грошей. Особливо ж у купців з-за кордону. Утім Насіров купив квартири в період економічної кризи, коли британці самі припрошували інвесторів. І, можливо, не лише заради вдалого капіталовкладення. А як спосіб отримати британський паспорт.

Про факт британського громадянства в українського чиновника нещодавно заявили антикорупційні прокурори. Експерти ж певні, якщо українські спецслужби доведуть це не на словах, тоді за Насіровим потягнеться ще один шлейф шахрайства.

Уже в 2008 році він їде до України. Тобто його офіційна біографія говорить про те, що в 2012 році, коли він повинен був отримати, згідно з опублікованим нещодавно листом, він уже фактично не проживав на території Великобританії. За британськими правилами, не можна бути відсутнім у країні понад 90 днів на рік.

Читайте такожНаступник Насірова оформив Lexus на 70-річну маму – розслідування

Сам Насіров поки що і свою лондонську нерухомість, й іноземний паспорт заперечує.

Тим часом правила кажуть, лише інвестувати гроші в бюджет в обмін на королівське підданство замало. Щоби стати громадянином Великої Британії, треба скласти іспит на знання мови та історії. Часом навіть заспівати гімн "Боже, бережи королеву". Чи співав його Насіров, ТСН чекає відповіді й від британських урядників. Тоді як сам Насіров в суді буде спростовувати не лише своє підданство королеві, а й свій арешт. І головний закид - що завдавав державі - мільйонних збитків, резюмують журналісти в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.