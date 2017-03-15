Гімн і піротехніка: як у Сумах відзначили День добровольця (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь до 100 представників «Східного корпусу», «Правого сектору», інших патріотичних організацій та містян.

Марш розпочався від пам’ятного знаку Борцям за волю України на вул. 20 років Перемоги. Його учасники, які вигукували патріотичні лозунги й тримали плакати, зайшли на Алею Слави на Центральному кладовищі Сум, де вшанували пам’ять загиблих учасників бойових дій на сході України.

Марш завершився на площі Незалежності, де учасники ходи запалили фаєри та заспівали гімн України.

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У такий спосіб сумчани вшанували мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а особливо – учасників добровольчих формувань.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 січня 2017 року ухвалила постанову №4261 про встановлення в Україні Дня українського добровольця.

Свято встановлене з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.