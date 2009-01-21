Ющенко розходився: він відмовився слухати звіт Медведька і Наливайченка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обурений бездіяльністю Генеральної прокуратури та Служби безпеки України у сфері боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі зі співголовами Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ та т.в.о. голови СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

В.ЮЩЕНКО відмовився заслухувати їхній звіт про виконану роботу.

Він звинуватив керівників комісії у нездатності боротися з корупцією.

Президент зазначив, що у звіті, який йому надали для ознайомлення перед зустріччю, міститься лише ілюзія боротьби з корупцією, і це його не влаштовує. В.ЮЩЕНКО обурений тим, що минулого року жоден корупціонер у правоохоронних органах, а особливо у судах, не був засуджений.

«Ціла правоохоронна армія за рік спромоглась виграти лише три справи», - сказав Президент, зауваживши, що мова йшла лише про притягнення до адміністративної відповідальності.

«Ви не можете рухати ці справи, ви не є загрозою для корупціонерів, над вами партійні зонтики, політичні парасольки, і ви думаєте, що у вас алібі, щоб жити бездіяльно», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні прокуратура та СБУ не змогли навести порядок у сфері земельних відносин, не сприяли виявленню корупції в судах, інших контролюючих органах, не виявляли ініціативи щодо внесення змін до законодавства по боротьбі з корупцією.

За словами В.ЮЩЕНКА, він розуміє, що поки «БЮТом і іншими так званими демократичними силами буде блокуватися парламент по судовій реформі, її не буде».

«Але я не бачив і вашої завзятості», - підкреслив Президент, зауваживши, що і генеральний прокурор, і в.о. голови СБУ мали у парламенті переконливо доводити необхідність втілення судової реформи.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що взагалі не бачить жодного позитивного результату роботи Міжвідомчої комісії з питань протидії корупції, тому співголови комісії звітуватимуть не сьогодні, а у лютому на загальнонаціональній нараді з питань протидії корупції.

В.ЮЩЕНКО вважає за доцільне заслухати на цій нараді також керівників обласних прокуратур, МВС, СБУ тощо.