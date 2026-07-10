Для ударів по Росії створено спеціальне командування: Зеленський розкрив деталі

Також Зеленський створив Командування Обʼєднаних сил швидкого реагування, очолив його Волошин.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування - командування далекобійного. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що це "командування далекобійного, фактично - глобального впливу на Росію за цю війну".

За його словами, воно повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал в ійни.

Відео дня

"Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - наголосив Зеленський.

На даний час прізвище командувача не названо.

Президент України повідомив, що підписав ще один указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування.

Зазначив, що командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування буде досвідчений військовий, бойовий командир - Герой України Дмитро Волошин.

"Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", - підкреслив Зеленський.

За його словами, необхідна трансформація штурмових військ. Він наголосив, що будуть зміни на рівні управління штурмовими військами, потрібні новві підходи у ставленні до людей. Президент наголосив:

"Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна".

Зміни в ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони України оголосили, що запускають комплексну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами служби,збільшені виплати та відстрочки після контракту.

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