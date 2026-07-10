Білий дім погодився підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії, - сенатор Грем

За його словами, документ має 85 співавторів і був узгоджений із сенаторами Блюменталем та Шахін, щоб забезпечити його підтримку адміністрацією.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем розповів про те, що вдалося досягти угоди з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії. Про це він повідомив під час пресконференції у Києві, повідомляє "Суспільне".

"Приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо варіанту законопроєкту про санкції проти Росії, який вони підтримають. Це означає, що він стане законом", - заявив сенатор.

Грем зазначив, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Дональду Трампу повноважень вводити мита та санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту чи газ, підтримуючи режим президента РФ Володимира Путіна.

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За його словами, документ має 85 співавторів і був узгоджений із сенаторами Блюменталем та Шахін, щоб забезпечити його підтримку адміністрацією. Він розповів:

"Цей законопроєкт розроблено, щоб заохотити тих, хто купує російську нафту та газ, знайти нові джерела постачання. Ми дамо вам час на пошук нових джерел, ми винагородимо вас за їх пошук, але це рішення ви повинні прийняти самі. Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, чим швидше це стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що не можна допомагати Путіну, не заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться".

Сенатор стверджує, що ухвалення цього пакета санкцій дасть США інструменти для посилення обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам, а також створить механізми покарання для держав, які обходять санкції та заробляють на війні.

За словами Грема, він не бачить у США "значної підтримки" прямій військовій допомозі Україні.

"Європа готова купувати американську зброю, і нам потрібно продовжувати її продавати. Нам потрібно співпрацювати з Україною у сфері безпілотників у наших власних інтересах. Це партнерство робить Америку безпечнішою", - пояснив він.

Політик додав, що США мають продовжувати співпрацювати з українськими збройними силами, щоб "допомогти самим собі".

Санкції проти РФ

Нещодавно США відмінили частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два кораблі та дві турецькі компанії. Водночас у повідомленні про причини такого рішення нічого не було вказано.

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