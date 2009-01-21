Депутатів-хуліганів пропонують вилучати з Ради на 10 засідань

Народні депутати Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, Юрій ЛИТВИН (фракція Блоку Литвина) та Олександр ШЕПЕЛЕВ (БЮТ) внесли на розгляд Верховної Ради проект постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо підвищення ефективності роботи Верховної Ради)”.

У пояснювальній записці до проекту постанови, який розміщений на офіційному сайті ВР, зазначається, що передбачено введення відповідальності депутатів (відсторонення на термін до десяти пленарних засідань) “за використання непарламентських методів, що унеможливлюють розгляд питань порядку денного”.

Крім того, передбачено матеріальну відповідальність народних депутатів за завдану ними шкоду обладнанню сесійної зали та інших приміщень парламенту.

Відповідно до проекту постанови, розгляд Комітетом ВР з питань Регламенту питання про відповідальність депутата за ці порушення здійснюється без відповідного подання, тобто в автоматичному режимі.

Розписано порядок інформування виборців у газеті “Голос України” щодо депутатів та політичних сил, причетних до блокування роботи парламенту.

Проектом постанови також пропонується закріпити у Регламенті ВР нову санкцію - публічне вибачення депутата, яке може скоротити передбачений Регламентом термін відсторонення визнаного винним у порушенні честі і гідності депутата від участі у пленарних засіданнях.

Також пропонується встановити обов’язковість трансляції у теле- та радіоефірі рішення, прийнятого Комітетом ВР з питань регламенту та Верховною Радою України щодо депутатів, причетних до порушень норм поведінки.