Трамп сподівається на "в ідеалі" мирне врегулювання в Україні

20:48, 17 березня 2017
Політика
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Трамп наголошує на необхідності врегулювання конфлікту на сході України мирним шляхом.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив лідерство канцлера Німеччини Ангели Меркель в урегулюванні конфлікту на сході України. Про це він сказав на спільній з Меркель прес-конференції у Вашингтоні.

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“Я також високо ціную лідерську роль канцлера Меркель разом з президентом Франції (Франсуа Олландом - УНІАН) в урегулюванні конфлікту в Україні, де ми в ідеалі домагаємося мирного урегулювання”, - наголосив Трамп.

Як повідомлялось, сьогодні у Вашингтоні відбувається зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа. Лідери країн мали зустрітись у вівторок, але через погодні умови зустріч перенесли.

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Теги: #Донбас#війна#Трамп