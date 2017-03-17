Трамп сподівається на "в ідеалі" мирне врегулювання в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив лідерство канцлера Німеччини Ангели Меркель в урегулюванні конфлікту на сході України. Про це він сказав на спільній з Меркель прес-конференції у Вашингтоні.

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“Я також високо ціную лідерську роль канцлера Меркель разом з президентом Франції (Франсуа Олландом - УНІАН) в урегулюванні конфлікту в Україні, де ми в ідеалі домагаємося мирного урегулювання”, - наголосив Трамп.

Як повідомлялось, сьогодні у Вашингтоні відбувається зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа. Лідери країн мали зустрітись у вівторок, але через погодні умови зустріч перенесли.