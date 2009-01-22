У Ющенка розповіли, чому Президент привітав суддю Зварича
17:51, 22 січня 2009Політика
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Повідомлення прес-служби
Прес-служба Президента України називає вітальну листівку екс-судді Ігорю Зваричу технічною помилкою. "Очевидно, новорічна вітальна листівка І.Зваричу була надіслана, оскільки новорічні привітання глави держави готувалися в листопаді і були розіслані на початку грудня", - сказано у повідомленні.- У свою чергу повідомляємо, що база даних розсилки святкових вітань Секретаріату Президента України становить більше 50 000 адресатів".
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