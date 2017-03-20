У НФ звинуватили Росію у виході з Мінського формату та підготовці до ескалації конфлікту

Росія вийшла з формату переговорів в Мінську і готується до ескалації конфлікту. Про це свідчать постійні обстріли, відмова виведення військ та націоналізація української власності.

Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

«Росія відправила до українського Криму підводні човни з крилатими ракетами. Росія погрожує розмістити ядерне озброєння на території Криму і готує до цього інфраструктуру на території півострова. Це вже виклик не лише Україні, а й НАТО», - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що встановлення тренувальних таборів на території Криму, накопичення там живої сили і техніки вказують лише на те, що Кремль готується до бойових дій.

«Росія вбачає один шлях вирішення конфлікту - військовий. Україна, як член Радбезу ООН повинна ініціювати засідання та вимагати консультацій в форматі будапештського меморандуму», - заявив Максим Бурбак.

Він також підкреслив, що фракція підтримує рішення РНБО про повне припинення переміщення товарів на окуповані території Донбасу і вимагає санкцій проти європейських парламентарів, які цими днями прибули до Криму.

«Народний фронт» і надалі буде підтримувати усі рішення, спрямовані на розширення санкцій проти агресора. Сподіваємося, так само жорсткі, але справедливі санкції будуть запровадженні щодо парламентарів з Європи, латинської Америки та СНД, які прибули днями до Криму», - наголосив народний депутат.