Раді пропонують зміни до КК, які дозволять арешт суден-порушників за рейси в Крим

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 6206, присвячений удосконаленню Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу для того, щоб зупинити порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Ірина Фріз.

За її словами, законопроект готувався разом з СБУ по АР Криму, до юрисдикції якого входить переслідування іноземних суден-порушників, що виконують рейси до окупованого Криму.

"Що пропонується законопроектом? Визначення, що саме є «шкодою державі» - умови статті 332-1 ККУ (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Вирішення проблеми взяття під варту обвинувачених в скоєнні злочину, що передбачений статтею 332-1", - наголошує Фріз.

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Також, за її словами, законопроектом пропонується вирішення проблеми здійснення спеціального досудового розслідування на постійній основі не тільки щодо підозрюваного, який переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений в міждержавний та/або міжнародний розшук, а також щодо осіб, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є іноземним громадянином або особою без громадянства та знаходиться за межами території України.

"Одразу зазначу: це не дозволить вирішити проблему заходів російськими суднами (вони переважно не виходять за межі територіальних вод РФ та окупованих територій). Але судна, які не під російським прапором заходять до АР Крим та здійснюють рейси до іноземних країн і у порти, що під контролем України, зможуть переслідуватися та заарештовуватися", - наголосила Фріз.