Кримські радикали погрожують зірвати Марш УПА в Києві

Кримські активісти Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція", партії "Руський блок", Європейського союзу молоді заявляють, що не допустять проведення 14 жовтня в Києві Маршу Української повстанської армії з нагоди 64-х роковин її створення.

Про це УНІАН повідомив лідер ЄСМ Криму Костянтин КНИРІК.

За його словами, мета кримських активістів "не дати зганьбити пам`ять наших дідів і Славу Великої Перемоги Червоної армії". "Ми їдемо на бій і будь-якою ціною не дамо пройти їм (представникам правих сил - УНІАН) по головній площі країни", - заявив він.

Як сказав К.КНИРІК, якийсь час назад активісти Блоку Вітренко, "Руського блоку" і ЄСМ встановили агітнамети під гаслом "Всі на боротьбу з фашизмом" і вже на сьогодні понад 3 тисячі добровольців з Криму записалися на акцію до Києва. "Ця акція (запис добровольців - УНІАН) триватиме 10 днів. Ми прогнозуємо привести до Києва з усієї України близько 20 тисяч активістів ЄСМ", - сказав голова кримської організації ЄСМ.

У свою чергу член верховного комісаріату Криму "Молодої гвардії ПСПУ" Юрій ФЕДІН сказав, що, за його прогнозами, 14 жовтня до Києва приїдуть близько 40 тисяч тих, хто "дасть відсіч" організаторам Маршу Української повстанської армії. "14 жовтня, у разі якщо правоохоронні органи не справляться із ситуацією, - проллється кров, але ми до цього готові", - заявив Ю.ФЕДІН.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня праві сили планують провести в Києві Марш Української повстанської армії з нагоди 64-х роковин її створення. У програмі заходи - мітинг та урочиста хода ветеранів визвольної боротьби. Крім того, проводяться переговори з рядом українських артистів про проведення святкового концерту. Організатори мають на меті мобілізувати всі свої сили, щоб саме цього року Марш пройшов вдало, оскільки, за їх словами, довгий час на шляху такого заходу ставали ліві сили.

Нагадаємо, минулого року під час проведення подібного заходу ліві сили влаштували бійки з представниками правих політичних організацій і, фактично, зірвали Марш УПА.