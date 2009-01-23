Ющенко привітав Філарета з ювілеєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА з 80-літнім ювілеєм.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО підкреслив у вітанні, що високо цінує духовну, просвітницьку та проповідницьку діяльність Патріарха ФІЛАРЕТА, присвячену розбудові Української православної церкви й розвиткові релігійного життя у нашій державі.

Президент побажав главі УПЦ КП, щоб його “пастирська мудрість і надалі слугувала духовному й національному відродженню України, зміцненню порозуміння, міжконфесійного миру та злагоди в суспільстві”.

“Зичу подальших успіхів у Вашому патріаршому служінні, здоров`я, щастя, добра і Божої благодаті на многії літа”, - йдеться у вітанні глави держави.