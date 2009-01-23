Рейтинг Путіна пішов вниз

Рейтинг Володимира Путіна опустився на найнижчий рівень з часу, коли він очолив уряд. Громадяни не відчули ефекту від антикризових заходів кабінету міністрів РФ.

Рейтинг голови уряду, який при Путіну з ходу досяг 81% (при інших прем`єрах не піднімався вище 57%), в січні впав до 77%. І майже порівнявся з рейтингом президента Медведева, який тримається на рівні 75-76%. Впав і рейтинг самого уряду — з 60% до 56%.

Росіяни відповідали на запитання: «Ви в цілому схвалюєте чи не схвалюєте діяльність уряду?» Опитування проводилося серед 1600 чоловік в 46 регіонах 17-18 січня (похибка — до 3,4%).

Відповідно виросли рейтинги несхвалення: уряду — з 22% до 25%, прем`єра — з 9% до 12%.

Рейтинг довіри до Путіна (росіяни вибирають шість політиків, яким більше всього довіряють) впав з 63% до 59% — нижчий він був тільки минулого літа. У Медведєва — стабільно 45%. У січні впали рейтинги і інших державних інститутів: Держдуми, Ради Федерації, армії і правоохоронних органів.

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