Лідер НУ-НС збирається посилити уряд

Лідер фракції «Наша Україна - Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО вважає, що Кабінет міністрів «потребує кадрової ротації».

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№4 (757) від 23.01. 2009 року).

«Уряд необхідно посилити», - вважає М.МАРТИНЕНКО. При цьому він додав, що “родинні і дружні стосунки у розрахунок братися не будуть».

Коментуючи можливість свого входження до Кабміну, М.МАРТИНЕНКО сказав, що «свого часу мені надходили пропозиції увійти до уряду, але я від них категорично відмовлявся». «В осяжному майбутньому не збираюся працювати у виконавчій владі», - сказав він.

Відповідаючи на питання про шанси народного депутата від НУ-НС Давида ЖВАНІЇ стати головою Антимонопольного комітету, М.МАРТИНЕНКО відповів, що «питання щодо Антимонопольного комітету фракція також поки що не обговорювала», як і інші кадрові питання про зміни в уряді. Водночас він припустив, що Д.ЖВАНІЯ «не висуватиме свою кандидатуру на пост голови Антимонопольного комітету».

Крім того, кажучи про можливість дострокових виборів в Україні, М.МАРТИНЕНКО висловив переконання, що за нинішнього стану української економіки «це неприпустимо». «Я не підтримую жодних перевиборів, та й перспектив щодо відставки Кабміну, імпічменту Президента або дострокових виборів Верховної Ради я не бачу», - сказав він.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що «є час розкидати камені, і є час збирати їх». За його словами, «зараз не час кидати їх ні у бік уряду, ані Президента, ані Верховної Ради».