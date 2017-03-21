Українські військові влітку візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях НАТО в Грузії – ЗМІ

Багатонаціональні військові навчання НАТО «Гідний партнер – 2017» (Noble Partner - 2017) під девізом «Сила в партнерстві» відбудуться в Грузії наприкінці липня 2017 року.

Як повідомляє «Грузія-онлайн», крім грузинських військових, у них візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн-членів і партнерів НАТО – США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Румунії, Словенії, Вірменії, Азербайджану й України.

Військові з країн-членів і партнерів НАТО вже перебувають у Грузії і ведуть роботу з планування навчань. Грузинські військовослужбовці разом зі своїми колегами з різних країн на військовій базі «Вазіані» поблизу Тбілісі провели конференцію для обговорення питань, пов'язаних з деталями проведення навчань, вибором локації, точною кількістю учасників, обмундируванням тощо. Процес планування продовжиться в травні.

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Перші навчання «Гідний партнер» відбулися в Грузії в 2015 році. Тоді в них взяли участь військові з Грузії і США. У 2016 році до навчань долучилися військовослужбовці з Великої Британії. Тоді ж уперше на навчаннях були використані американські танки типу M1A2 Abrams і бойові машини піхоти M2 Bradley.

Під час навчань, тривалість яких поки що не відома, військові виконуватимуть різні бойові завдання.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 березня, проходили спільні навчання ВМС Збройних сил України і протимінної групи кораблів НАТО.