У Ющенка назвали формулу розрахунків з Газпромом «невигідною і примітивною»

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає, що намір прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розправитися з Національним банком України – це спроба відвести увагу суспільства від проблем із газом і отримати контроль “над верстатом НБУ”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«У даному випадку йдеться про примітивну розправу над декількома чиновниками НБУ. Спроба розібратися з Нацбанком – це спроба відвести увагу суспільства від проблеми щодо газу», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він додав: «Їм (уряду – УНІАН) необхідно профінансувати 70 млрд. грн. за рахунок внутрішніх запозичень, а зробити це без верстата Нацбанку неможливо. Необхідно отримати контроль над НБУ за будь-яку ціну. Інакше не вирішаться проблеми ні з газом, ні з бюджетом..." За словами О.ШЛАПАКА, "не на часі сьогодні такі розбори проводити".

«Всі ці розмови необхідні для того, щоб відвести увагу нашого населення від проблем інших – фінансових, газових – й отримати доступ до друкарського верстата», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово звинувачувала керівництво НБУ в корупції, махінаціях, непрозорому рефінансуванні комбанків, девальвації гривні й вимагала відставки Володимира СТЕЛЬМАХА.

22 січня вона заявила, що фракція БЮТ у Верховній Раді зібрала 150 підписів депутатів для проведення позачергового засідання парламенту 26 або 27 січня. При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що на позачерговому засіданні парламенту планується розглянути питання відставки В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку.