Учасники захоплення Харківської ОДА отримали умовні терміни

У ході судового засідання було доведено участь чотирьох підсудних у масових заворушеннях 7 квітня 2014 року в Харкові. Суд встановив, що вони брали активну участь у штурмі будівлі Харківської обласної державної адміністрації, підтримуючи мітингувальників, про що свідчать відеозаписи штурму, передає Влада:Харків.

Учасники заворушень "увірвалися на перший поверх будівлі, де почали кидати каміння, дошки, світло-шумові гранати, вибухові пакети та робити постріли з невстановленої травматичної зброї у бік співробітників правоохоронних органів, які виконують службові обов'язки з охорони цієї будівлі".

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В результаті дій учасників масових заворушень співробітникам міліції були завдані "забита рана на тлі крововиливи на обличчі", "закрита черепно-мозкова травма у вигляді струсу головного мозку", "множинні садна обличчя та кінцівок". Були також численні удари й садна і у оперуповноважених міліцейських райвідділів, і у старшого психолога відділення психологічного забезпечення Університету внутрішніх справ, і навіть у заступника командира батальйону міліції особливого призначення.

Захопивши будинок, учасники масових заворушень, у тому числі четвірка підсудних, "розмістилися групами на всіх поверхах, стали заходити в службові приміщення і знищувати майно" харківської облдержадміністрації та Харківської обласної ради.

Ніхто з обвинувачених не визнав свою провину повною мірою. Вони заявляли, що прийшли на площу з цікавості, а в будівлі обладміністрації "пили чай і дивилися телевізор". Наявність масок і шоломів пояснювали задимленістю приміщення.

Тим не менш, суддя визнав провину всіх чотирьох повністю доведеною і підтвердженою показаннями свідків, протоколами огляду місця події, висновками експертиз, протоколами огляду мобільних телефонів підсудних та інших учасників подій, відео з місця подій. Вони засуджені до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном й були звільнені в залі суду.

Нагадаємо, в квітні 2014 року облдержадміністрацію у Харкові захопили сепаратисти, у будинку сталася пожежа. Через кілька днів Харківську ОДА звільнив один з підрозділів МВС.