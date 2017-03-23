Луценко про вбивство Вороненкова: "Це була звична для Кремля показова страта свідка"

"Цинічне вбивство одного із свідків, що проходить по справі держради екс-президента Януковича", - написав генеральний прокурор Юрій Луценко в Facebook.

"Серед білого дня в центрі Києва був застрелений екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який надав слідчим військової прокуратури надважливі покази по справі. Це була звична для Кремля показова страта свідка", - додав Луценко.

Він нагадав, що Вороненков є не єдиним свідком з числа російських високопосадовців.

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"Також закон передбачає долучення в судовому слідстві показів Вороненкова, даних під письмовий протокол", - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року у Києві сталася стрілянина біля готелю у центрі міста "Прем'єр-палац", що розташований на розі бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської.

Пізніше стало відомо, що під час цієї стрілянини був убитий колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков, який раніше втік з РФ до України і давав свідчення по справі екс-президента Віктора Януковича.

Вороненков був убитий, коли йшов на зустріч з колишнім депутатом Держдуми Іллєю Пономарьовим, який у 2014 році єдиний голосував проти анексії Криму.