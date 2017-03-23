Екс-депутат Держдуми РФ Вороненков напередодні вбивства згадував про заклики в РФ вбити його

Екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, якого сьогодні застрелили в центрі Києва, напередодні в інтерв'ю згадував про заклики щодо його вбивства, які лунали в Росії.

Передсмертне інтерв’ю було оприлюднене виданням "Гордон" сьогодні, в день вбивства.

Вороненков заявляв, що йому не були потрібні жодні гарантії безпеки, оскільки в Україні, на відміну від інших країн пострадянського простору, працюють демократичні закони. При цьому він розповів про заклики щодо його вбивства, які лунали на російських центральних телеканалах.

«…на російських центральних телеканалах вже щосили кричать: мовляв, потрібно обміняти Вороненкова на Сущенко, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру. Люди в Росії з’їхали з глузду, вони не здорові», – казав Вороненков.

Коментуючи той факт, що він віддав голос у Держдумі за анексію Криму, Вороненков сказав: «Мені прямо сказали, що буду заарештований (якщо проголосую проти – ред.). У мене вже були відомості, що проти мене в режимі секретності фабрикується кримінальна справа».

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Ще раніше, у лютому 2017 року, Вороненков також відзначав загрозу своєму життю через переїзд до Києва.

У матеріалі виданню «Radio Free Europe», який був опублікований 16 лютого 2017 року, було сказано, що Вороненков побоюється за свою безпеку і безпеку його сім'ї.

"Ми повинні бути обережними. Ми тикаємо по хворих місцях Кремля своїми заявами", – казав тоді у інтерв’ю вбитий екс-депутат Держдуми РФ.

Також у лютневому інтерв’ю Вороненков казав, що він відчуває себе в безпеці в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні центрі Києва в результаті стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.

Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.