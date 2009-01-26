Порошенко: Україна і її політики перетворилися в стадо баранів

Голова Ради Національного банку України Петро Порошенко каже, що український народ "нудить від політиків". Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Україна і її політики перетворилися в стадо баранів, оточені вони вовками. Вони сидять і поки барани сильні, вовки облизуються. Барани, замість того, щоб вистроїтись і захищати державу хоча б так, як вони можуть, вони між собою б’ються, а вовки просто сидять і чекають, коли вони втомляться для того, щоб зайти і не облизуватися, а з’їсти.

Така справжня доля політиків, які не зрозуміють, що крім міжособистісних образ є інтереси держави, є речі, які треба об’єднувати, є позиції, які треба вирішувати", - зазначив Порошенко.