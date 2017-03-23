Вибухи на складі боєприпасів у Балаклії: Порошенко доручив відомствам залучити допомогу НАТО

Міністерство закордонних справ, Міноборни і Державна служба з надзвичайних ситуацій повинні терміново залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Таке доручення дав президент України Петро Порошенко, він написав про це в Twitter.

"Дав доручення МЗС, Міноборони і ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії", - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає, але осколкове поранення в скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Евакуйовано майже 20 тисяч жителів Балаклії та прилеглих населених пунктів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і додав, що пожежа буде тривати до 7 діб.