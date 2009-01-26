Розпочалося позачергове засідання ВР

Спікер Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відкрив позачергове засідання парламенту, ініційоване БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр наполягала, щоб на позачерговому засіданні парламенту розглянули питання звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку.

«Окрім цього, ми хочемо розглянути питання звільнення пана ШАПОВАЛОВА (заступник голови НБУ – УНІАН), який є правою рукою пана СТЕЛЬМАХА у всіх цих корупційних операціях, і покладання обов`язків на одного з гідних заступників керівника банку, якого визначить Верховна Рада, проаналізувавши кадровий склад правління Національного банку», - заявила вона.

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять народного депутата від Партії регіонів Валерія Букаєва.

Як повідомляв УНІАН, В.Букаєв помер 25 січня на 33-му році життя після важкої, тривалої хвороби. До обрання народним депутатом В.Букаєв був президентом футбольного клубу «Зоря» (місто Луганськ).