Литвин просить ВР зглянутися на те, що держава не керована

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає народних депутатів не допустити публічного з’ясування відносин з Національним банком України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту перед розглядом питання щодо відсторонення від посад голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА та першого заступника голови НБУ Анатолія ШАПОВАЛОВА та призначення виконувача обов’язків голови НБУ.

В.ЛИТВИН зазначив, що «ми не повинні допустити того, щоб у нас зараз відбулося публічне з’ясування стосунків».

«Держава і так не керована», - додав спікер.

Голова ВР закликав розглядати питання про діяльність НБУ «виключно у професійній площині».