Балаклію планують очистити від боєприпасів до неділі – ДСНС

Рятувальники планують до неділі, 26 березня, очистити Балаклію, де 23 березня виникла пожежа, від боєприпасів. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Зазначається, що впродовж сьогоднішнього дня у Балаклії та прилеглих населених пунктах працювало 9 піротехнічних розрахунків ДСНС. Наразі вже очищено три із дев'яти секторів міста Балаклія та 4 населених пункти. Про це повідомив Перший заступник Голови ДСНС Олег Мельчуцький під час брифінгу у Балаклійській районній державній адміністрації.

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“Подальшими пріоритетними завданнями для ДСНС є очищення в найкоротші терміни територій міста та населених пунктів від боєприпасів. Для цього 25 березня буде залучено вже 15 піротехнічних розрахунків. Також рятувальники постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами та розповсюджують листівки, де описано алгоритм дій під час виявлення боєприпасів. Крім того, здійснюється гасіння пожеж на території Балаклії, що виникають внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів. Також підрозділи ДСНС забезпечують підвіз води для безперебійної роботи спецтехніки Міноборони”, - зазначив він.

На місці події працює 390 чоловік особового складу та близько 100 одиниць техніки від ДСНС.

Нагадаємо, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

Також поранення отримали двоє жінок. За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні, було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.

Сьогодні під вечір пожежу на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.