Литвин обіцяє назвати Ющенку дату і зняти політичні страхи

Верховна Рада у найближчий пленарний тиждень має ухвалити постанову з чітким визначенням дати майбутніх президентських виборів, «аби зняти будь-які питання і дати можливість політичним силам планувати свою діяльність, а виборцям - займатися конкретними справами».

Таку думку висловив сьогодні голова ВР Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Жаком ФОРОМ, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

В.ЛИТВИН наголосив, що прийняття такого документу дозволить «зняти розмови щодо організації процедури імпічменту Президенту». «Треба, щоб було зрозуміло, що є певна дата, і звітувати можна буде виключно результатами роботи, - сказав голова Верховної Ради України. - Сьогодні треба зняти будь-які різночитання і політичні страхи».

При цьому В.ЛИТВИН уточнив, що Конституція України чітко визначає порядок призначення дати президентських виборів: це остання неділя останнього місяця п’ятого року повноважень глави держави. Таким чином, вважає В.ЛИТВИН, оскільки чинний Президент склав присягу 23 січня 2005 року, то датою, яка відповідатиме Основному закону, є 17 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН також висловлював переконання, що чергові президентські вибори мають бути призначені на 17 січня 2010 року.

Водночас народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО зареєстрував у ВР постанову про призначення чергових виборів Президента України на 27 грудня 2009 року.