Литвин про парламент, здоровий егоїзм і наше місце в Європі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє докласти максимум зусиль для прогнозованого розвитку подій надалі в Україні.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Жаком ФОРОМ, відповідаючи на запитання щодо перспектив розвитку ситуації в Україні.

За словами В.ЛИТВИНА, українським політикам треба припинити хитання і діяти, виходячи з національних інтересів України, «цей здоровий егоїзм має стати конструктивом, який об’єднає наших політиків».

«Я робитиму все, аби ситуація в Україні розвивалася прогнозовано, адже центр політичного життя зосереджується у парламенті, який буде майданчиком для політичних дебатів, пов’язаних з президентською кампанією. Для цього і буде використовуватися парламентська трибуна. Тому важливо викид цієї енергії спрямувати у вірне русло», - зазначив голова ВР.

У ході зустрічі В.ЛИТВИН наголосив, що Україна повинна робити ставку на реформування економіки, розвиток енергозберігаючих технологій, інноваційні технології та науку, оскільки саме такий підхід визначатиме курс України на євроінтеграцію. При цьому голова Верховної Ради додав, що від того, як буде налаштоване внутрішнє життя України, залежатиме наше місце в Європі. «Я не є прихильником постійних розмов про європейські устремління України. Треба жити і наполегливо працювати, орієнтуючись на європейські стандарти», – наголосив В.ЛИТВИН.