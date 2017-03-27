Росія підриває Україну зсередини, бо зовні країну "голіруч не візьмеш" - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія давно зрозуміла, що зовні Україну «голіруч не візьмеш», тому докладає чималих зусиль, щоб розсварити українців та підірвати нашу країну зсередини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на заходах з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної гвардії України сьогодні у Київській області.

«Росія давно второпала, що зовні Україну голіруч не візьмеш. Тому вона й докладає чималих зусиль, щоб розсварити українців, підірвати нас зсередини. Вийде це в неї чи ні, залежить не лише від керівництва держави і не лише від політиків, але й значною мірою від вас, від вашої витримки, вашого патріотизму, шановні бійці, герої Національної гвардії», - заявив він.

Читайте такожПорошенко розповів, скільки бійців Нацгвардії загинули з початку АТО

«Приєднуюсь до привітань усіх українців, для яких Національна гвардія України виступає гарантом дотримання правопорядку, неухильного виконання законів, запорукою розбудови суверенної демократичної правової держави європейського зразку», - додав президент.

Нагадаємо, раніше командир батальйону Нацгвардії ім. Кульчицького полковник Віктор Толочко заявляв, що російський агресор намагається різними шляхами розділити українське суспільство та знищити Україну.