Російський агресор намагається розділити та знищити Україну - Нацгвардія

Командир батальйону Нацгвардії ім. Кульчицького полковник Віктор Толочко заявляє, що російський агресор намагається різними шляхами розділити українське суспільство та знищити Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Толочко сказав під час заходів з нагоди святкування Дня українського добровольця на Майдані Незалежності в Києві.

«Цього року День українського добровольця вперше відзначається в Україні, щоб вшанувати всіх, хто ще три роки тому піднявся на захист нашої Батьківщини», - заявив він.

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«Це свято не тільки тих, хто зі зброєю відстоює нашу незалежність від посягань ворога, а й тих, хто добровільно почав допомагати бійцям, тих, хто збирав кошти, продукти та, ризикуючи своїм життям, виїжджав на передову та, незважаючи на обстріли ворога, забезпечував нашу армію, яка в 2014 та 2015 роках мало чим була забезпечена», - додав Толочко.

Комбат зазначив, що «2014 року мій добровольчий батальйон вийшов з Майдану на навчання і вже через місяць прийняв перший бій. Перший бій з тими, хто не хотів незалежності України, хто і зараз намагається різними шляхами знищити її, розділити суспільство на два табори, вносячи розбрат і ведучи інформаційну боротьбу».

«Як три року тому, так і зараз наша мета, мета батальйону, мета добровольців тільки одна – це захист нашої країни, і перемога однозначно буде за нами», - підкреслив Толочко

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Верховна Рада встановила, що в Україні 14 березня відзначатиметься День українського добровольця.

Свято встановлене з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.