Порошенко обіцяє сьогодні провести консультації щодо змін до закону про е-декларування

Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні проведе консультації щодо ухваленого Верховною Радою закону про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), що звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації та зобов’язує до цього представників громадських об'єднань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив, спілкуючись з нацгвардійцями під час заходу з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної гвардії України у Київській області.

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«Дуже добре, що під час доопрацювання (закону щодо е-декларування – УНІАН) всі бійці-контрактники, бійці молодшого офіцерського складу в повному обсязі, крім тих, хто працює на адміністративних посадах, пов’язаних з фінансовою відповідальністю, в повному обсязі в зазначений законопроект увійшли. Сьогодні зранку він надійшов до Адміністрації президента. Зараз після повернення будуть проведені необхідні консультації і ми обов’язково врахуємо побажання», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172).

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати е-декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.