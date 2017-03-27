Встановлення безпеки на Донбасі має передувати виборам - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України наполягають, що встановлення безпеки на окупованій частині Донбасу має передувати можливому проведенню там місцевих виборів.

Про це сказав перший заступник глави Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Український тиждень".

Відповідаючи на питання, чи є у німецьких та французьких партнерів України розуміння, що безпека - спочатку, а вибори на Донбасі - потім, дипломат заявив, що "таке розуміння є в усіх".

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"Всі усвідомлюють, що існує замкнуте коло. Коли росіяни наполягають на тому, щоб спочатку провести вибори, а потім встановлювати безпеку, ми кажемо, що це просто неможливо. Це не спрацює ніяк. І не лише тому, що наш парламент за це ніколи не проголосує. Є інші причини, які пояснюють, чому вибори не зможуть відбутися. Хоча б уже тому, що ми навіть не знаємо, хто ці люди, скільки казачків з Краснодара, Красноярська, Сибіру? Як зможуть працювати журналісти? Хто буде охороняти дільниці? Як заплатити за проведення виборів?", - наголосив Пристайко.

"І французи, і німці, - вся група, яка працює над цим питанням, - вони це усвідомлюють. Питання, яке вони ставлять: “А можна якось підготуватися? Давайте почнемо”. Але дехто в нашому парламенті навіть чути не хоче слово “готуватися”. Мінські домовленості прописують лише обговорення питання “модальностей виборів”. Тобто, якщо парламент прийме рішення про дату виборів, прийме закон, тоді ми зможемо, зі свого боку, працювати з експертами, з нашими юристами...", - додав перший заступник міністра закордонних справ.

Також з приводу того, чи остаточно знято питання про внесення змін в українську Конституцію стосовно проведення виборів на Донбасі, Пристайко відповів, що "в такій прямолінійній формі воно пролунало лиш один раз багато місяців тому в нашому парламенті з вуст французького міністра, і це було, м’яко сказати, передчасно сказано".