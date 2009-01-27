Баррозу: Європа зацікавлена в об’єднанні своєї енергосистеми з українською

Європа зацікавлена в об’єднанні українських і європейських електричних та енергетичних систем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Брюсселі.

Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що в ході двосторонніх переговорів не йшлося про можливість укладення між Україною та ЄС прямих контрактів щодо транзиту російського газу.

За його словами, також сторони не вели мову про конкретні комерційні проекти.

«Ми говорили про більш стратегічні стосунки між Європейською комісією та українською владою», - сказав Ж.БАРРОЗУ, додавши, що сторони висловили зацікавленість в об’єднанні української та європейської електричної та енергетичної мереж.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості приєднання України до європейського договору про енергетичне співробітництво вже цього року.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна веде відкриту політику і зацікавлена в тому, щоб Європа розглядала нашу державу як надійного партнера і транзитера.