Стало відомо, коли суд почне розгляд справи про незаконну передачу Сухолуччя Януковичу

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook, Шевченківський райсуд Києва 13 квітня розпочне розгляд по суті кримінального провадження проти групи осіб, які незаконно передали у власність екс-президента Віктора Януковича угіддя в урочищі Сухолуччя в Київській області.

«Шевченківський районний суд Києва призначив на 13 квітня слухання по суті справи щодо незаконної передачі у власність екс-президента Віктора Януковича угіддя в урочищі Сухолуччя в Київській області площею 17,48 га», - повідомив він.

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Луценко нагадав, що 15 червня 2016 року Департамент спецрозслідувань ГПУ направив до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких колишня голова Київської ОДА Віра Ульянченко, а також директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Микола Гордійчук, помічник прем’єр-міністра (2007 рік) Микола Коломієць, директор ТОВ "Дім Лісника" Юрій Булава та інші.

Їх звинувачують в зловживанні службовим становищем та розкраданні майна при передачі земельної ділянки лісового фонду загальною площею 17,48 га Дніпровсько-Тетерівського лісопромислового господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генпрокуратури, провадження було відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкцією статті передбаченл покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Вартість переданої ТОВ "Дім Лісника" ділянки становить понад 22 млн грн.