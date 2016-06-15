ГПУ передала до суду справу про заволодіння Януковичем мисливськими угіддями "Сухолуччя"

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

У провадженні фігурують колишні голова Київської облдержадміністрації та директор Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, а також директор ТОВ "Київуніверсалсервіс", директор ТОВ "Дом Лесника", колишній помічник прем’єр-міністра та ще 14 осіб - співучасників.

Зазначені особи обвинувачуються у незаконному заволодінні спільно з Януковичем та в його інтересах державним майном в особливо великих розмірах - земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області вартістю понад 22 млн грн - шляхом оформлення вказаної земельної ділянки на підприємство - ТОВ "Дом Лесника", підконтрольне Януковичу.

У ході досудового розслідування накладено арешт на ділянку, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя", який на ній побудовано, а також на майно в цьому комплексі.

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Крім того, накладено арешт на майно вищевказаних обвинувачених у розмірі понад 10 млн грн.

Санкція ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), за якою відкрито провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ та оголошено в розшук Януковича і ще трьох осіб. На теперішній час вживаються заходи до початку спеціального (заочного) досудового розслідування щодо цих осіб.