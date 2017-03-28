Ймовірного спільника кілера Вороненкова забрали на допит після вбивства, потім він зник - ПС

Глава прес-служби "Правого сектору" Артем Скоропадський прокоментував інформацію про нібито спільника вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова бійця ПС Ярослава Левенця з позивним "Хантер".

За його словами, Левенець дійсно був у лавах ДУК ПС, а на початку 2015 року він перейшов у батальйон "Донбас".

Скоропадський стверджує, що дружина Левенця розповіла, що в позаминулу п'ятницю, тобто за 8 днів до вбивства Ярослав був затриманий на вокзалі, його відвезли в поліцію, але відпустили.

"У день вбивства депутата вона розмовляла телефоном з Ярославом приблизно об 11 ранку (вбивство було скоєно об 11:30). За її словами, він розповів, що приїхав до Києва у справах, що йому треба відвідати прокуратуру", - йдеться у повідомленні глави прес-служби ПС.

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"Я не знаю, у якій справі його викликали, чи за старою - часів Януковича, чи щодо затримання на вокзалі, ми коротко поговорили про дітей, він сказав, що любить, це була звичайна ніжна розмова, він сказав, що скоро приїде додому", - каже дружина Левенця.

За її словами, коли вона в день вбивства ввечері зателефонувала чоловікові, то у нього вже був відключений телефон. Тоді вона зателефонувала приятелеві чоловіка, який сказав, що недавно говорив з ним, і що Левенець телефоном сказав, що він був на допиті у прокуратурі приблизно о 16-17 годині за київським часом. Через 5-6 годин після вбивства. Після цього він зник.

"Телефон у нього відключений досі, де він перебуває - ніхто не знає... Ми з дружиною Ярослава з'ясували, що 23.03.2017 о 15:40 у Ярослава відбулася ще одна зустріч у Києві. Свідки є, є їхні контакти", - написав Скоропадський.

Раніше журналістка Олена Лунькова повідомила, що вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова приїхав у Київ не один. За її словами, з кілером був ще один "екс-донбасівець" Ярослав Левенець, позивний "Хантер".