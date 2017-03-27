Журналістка назвала ім'я ймовірного спільника вбивці Вороненкова (фото)

Вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова приїхав у Київ не один. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Олена Лунькова.

За її словами, з кілером був ще один "екс-донбасівець" Ярослав Левенець, позивний "Хантер". Журналістка стверджує, що з 2012 року він перебував у розшуку за економічні злочини. Але "сам себе називав політв'язнем режиму Януковича". При цьому його "амністії" в 2014 році допомагав народний депутат Семен Семенченко.

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"Після виходу з СІЗО в 2014 "Хантер" йде воювати до Семенченка в "Донбас". Але минулого року його знову викликають до суду. Запобіжний захід - домашній арешт з браслетом. Семенченко знову за нього заступився", - йдеться у повідомленні Лунькової.

При цьому зараз на сайті "Комітету визволення політв'язнів" Левенець числиться бійцем "Правого сектора". Також зазначено, що він під домашнім арештом.

Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова й самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії. Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення до України російських військ.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілець - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. Він народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами й нібито йому було поставлено завдання впровадитися в один з підрозділів ЗСУ або Національної гвардії.