Перший прем'єр України: 80% складу цього Кабміну працюють не за фахом

Перший прем`єр-міністр України (1990-1992 роки) Вітольд ФОКІН вважає, що міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК повинен був попередити валютну авантюру Національного банку України.

Таку думку В. ФОКІН висловив в інтерв`ю газеті «Столичные новости» (№ 3 від 27 січня).

“ПИНЗЕНИК - фахівець. Але він останнім часом дуже часто припускається помилок. Міністр фінансів не повинен був стояти осторонь, коли була організована курсова авантюра”, - сказав В.ФОКІН.

У той же час, на його думку, переважна частина міністрів є непрофесіоналами. «80% складу Кабміну - люди, що працюють не за фахом. Візьміть будь-якого міністра і поцікавтеся, хто він за освітою», - сказав В.ФОКІН.

Перший прем`єр-міністр України вважає, що останнім часом політична еліта країни радикально змінила основні принципи, на яких тримається суспільство. «Основним завданням ставляться інтереси не держави, а свого клану, свого оточення, своєї команди і, природно, свої особисті… У радянський період це жорстоко каралося. Працюючи директором шахти, я не мав права влаштувати на роботу свою дружину. Взагалі на будь-якій посаді важко було собі уявити, щоб в одному колективі працювали твій син, твоя дочка. За рідкісним виключенням. А зараз – це, скоріше, правило. Проаналізуйте споріднені стосунки серед парламентаріїв. У них є все: гроші, влада, зв`язки. Але немає досвіду», - підкреслив В.ФОКІН.