Міністр юстиції заявляє, що голова НБУ - Стельмах

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що Володимир СТЕЛЬМАХ продовжує обіймати посаду голови Національного банку України, незважаючи на вчорашнє рішення Верховної Ради скасувати постанову про його призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Міністр юстиції зазначив, що постанова ВР, якою В.СТЕЛЬМАХА відсторонено з посади голови НБУ, є чинною, оскільки вона не скасована судом і, таким чином, не визнана неконституційною.

Разом з тим, на переконання М.ОНІЩУКА, вказаний документ «не створює для суспільства будь-яких правових наслідків».

Міністр юстиції нагадав, що Конституція України чітко визначає порядок призначення на посаду та звільнення з посади голови Нацбанку.

«І акти підзаконного характеру, які виносяться та не відповідають відповідній конституційній нормі, за визначенням не можуть створювати правові наслідки», - сказав М.ОНІЩУК.

Він додав, що В.СТЕЛЬМАХ може бути звільнений з посади лише у порядку, передбаченому Конституцією України та закону «Про банки і банківську діяльність».

«Цього не відбулося. Таким чином, я виходжу з того, що В.СТЕЛЬМАХ продовжує обіймати посаду голови Національного банку», - підсумував міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА на посаду голови Національного банку України.