Митрополит Філарет узяв самовідвід на виборах патріарха РПЦ

Кандидат на патріарший престол Митрополит Мінський і Слуцький ФІЛАРЕТ у ході засідання Помісного собору узяв самовідвід.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Московської патріархії Володимир ВИГИЛЯНСЬКИЙ.

"Митрополит ФІЛАРЕТ узяв самовідвід. Він закликав тих, хто голосував за нього на Архієрейському соборі й хотів зробити це на Помісному, віддати свої голоси митрополиту КИРИЛУ", - сказав він.

За його словами, Помісний собор вирішив не висувати додаткових кандидатів на престол.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Архієрейського собору від 25 січня, кандидатами на Патріарший престол обрані митрополити Місцеблюститель Патріаршого престолу митрополит Смоленський і Калінінградський КИРИЛО, Митрополит Калузький і Боровський КЛИМЕНТ і Митрополит Мінський і Слуцький ФІЛАРЕТ. Зокрема, Митрополит КИРИЛО отримав найбільшу кількість голосів – 97. Митрополит КЛИМЕНТ – 32, а Митрополит ФІЛАРЕТ – 16 голосів.