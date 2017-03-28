Шокін повертається?

Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді генерального прокурора. Загалом, такі його дії можна пояснити по-різному. Експерти, в залежності від власних інтересів, будуть цей маневр пояснювати кожен по-своєму. Ті, хто виступає проти президента, можуть говорити, що це якась операція, яка проходить з дозволу чи навіть з ініціативи президента. Ті, хто підтримують Порошенка, можуть говорити, що таким чином президентові хочуть нашкодити опоненти.

Але я б не брався зараз пояснювати, чому Шокін подав позов і хоче поновитися на посаді за рік після звільнення. Реальну мету чи завдання, які може мати звернення через Вищий адміністративний суд, знають тільки ті, хто це ініціював, або ті, хто здійснюють супровід цього процесу з боку самого Шокіна, адже саме вони достеменно знають, чого і як вони хочуть добитися.

Це дійство слід вважати якимось відволікаючим маневром

Втім, на мою думку, це дійство слід вважати якимось відволікаючим маневром. Адже, за нинішніх умов і обставин, повернення Шокіна і його поновлення на посаді генпрокурора виглядає дуже-дуже сумнівною перспективою, з точки зору її реалістичності. Так само, як малоймовірним виглядає сьогодні позбавлення посади чинного генпрокурора Луценка.

«Інформаційний привід» про можливість повернення Шокіна, який зараз усі кинулися обговорювати, може бути відволікаючим маневром, покликаним відтягнути на себе увагу від інших проблем, які існують, можливо, в тій самій Генеральній прокуратурі. Зважаючи на те, що в ГПУ залишилися люди, які, у тій чи іншій мірі, пов’язані з Шокіним, його спроба поновитися на посаді може бути елементом певних торгів. Наприклад, з вимогою, мовляв, «залиште моїх хлопців на посадах, або не робіть чогось там, що планується»…

Тільки така версія наразі виглядає правдоподібною. А результат для Шокіна, у цьому випадку, може бути тільки в тому, щоб забезпечити свої інтереси, виграти торги, використовуючи цей відволікаючий маневр. Адже перспектива того, що Шокін дійсно повернеться на посаду генерального прокурора, виглядає не дуже. Бо, якщо це станеться, це буде повний нонсенс, повний сюр!

В Україні жоден політик не приймає самостійних рішень

Звісно, Шокін не діє самостійно. В Україні жоден політик не приймає самостійних рішень, бо в нього є команда, друзі, група людей, чиї інтереси він представляв. Просто інколи трапляються люди-самодури, які не дослухаються до думок інших і приймають волюнтаристські рішення. Припускаю, що до Шокіна просто прибігли скаржитися друзі, які в нього лишилися в прокуратурі на своїх посадах, щоб просити його стати на їхній захист, який їм міг знадобитися з тих чи інших причин. Цілком вірогідно, що таким чином вони вирішили полякати владу. Мовляв, або нинішнє керівництво почне чухатися і вирішувати питання на їхню користь, або Шокін може повернутися на посаду генпрокурора. Це виглядає як найбільш вірогідний варіант.

Але вважати, що Шокін дійсно може знову повернутися на посаду генпрокурора в нинішній ситуації, було б, ну, просто занадто.

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій