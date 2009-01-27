Литвин переконує Тимошенко взяти до уряду Партію регіонів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонуватиме прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО під час кадрових ротацій включити до складу уряду представників Партії регіонів.

Про це він заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

Таку свою позицію В.ЛИТВИН пояснив існуючою в Україні кризою.

“Треба сьогодні створити коаліцію і уряд національного порятунку. Я буду пропонувати прем’єр-міністру України, коли вона буде подавати кандидатури на посади віце-прем’єр-міністрів чи міністрів, щоб були запропоновані відповідні посади представникам Партії регіонів, серед яких є дуже багато людей професійних і відповідальних”, – заявив він.

На думку голови ВР, до початку президентської виборчої кампанії усі політичні сили в Україні мають демонструвати злагоджену роботу, яка б дозволила вийти з кризи.

“Я переконаний, що прем’єр-міністр має бути у цьому зацікавлена, бо коли ми не зберемо компетентних людей і не відійдемо від квотного принципу, нас очікують дуже складні часи”, – сказав В.ЛИТВИН.