Меджліс вимагає від Ющенка і Тимошенко відвернути "збройну спецоперацію"

Меджліс кримськотатарського народу заявляє про підготовлювану спеціальну збройну операцію по знесенню спорудженого селища кримських татар у межі міста Сімферополя, по вул. Балаклавській.

Як передає кореспондент УНІАН, селище виникло в березні 2006 року на частині пустища, що було раніше у підпорядкуванні розформованої військової частини, яка готувалася Міністерством оборони України до передачі Сімферополю. Меджліс заявляє, що сімферопольська влада, не дочекавшись завершення процедури передачі земель, розпочала прихований їх розподіл серед фірм, при цьому ігнорувалися заяви кримських татар, які потребують отримання земельних ділянок для облаштування своїх сімей. Такі дії влади, кажуть у Меджлісі, спонукали громадян до самовільного захоплення 8 гектарів із 45 гектарів військовою частиною території, що вивільнялася.

Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що рішення про підготовку і проведення спецоперації із знесення селища кримських татар було прийняте 23 січня на міжвідомчій нараді за участю керівників правоохоронних органів, начальницького складу Сімферопольського військового гарнізону, представників Ради міністрів Криму.

«Я хочу зазначити, що вперше ми в Криму стикаємося з тим, щоб спеціальна операція планувалася в подробицях, які допускають застосування всіх видів зброї, і, насамперед, табельної», - сказав перший заступник голови Меджлісу.

Зараз на ділянці облаштовуються 80 сімей кримських татар, уже «будуються в капітальному форматі 20 будинків, 9 з яких завершені і в них живуть люди», крім того, в цьому масиві споруджена мечеть, де регулярно проводяться служби, сказав Р.ЧУБАРОВ.

За його словами, формальною підставою для прийняття рішення про знесення будівель кримських татар послужили вказівки міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА виконати судові рішення за позовами комерційних фірм «Олві-Крим», «Амід», «Крим». Хоча, як говорить заступник голови Меджлісу, ця земля була передана комерційним фірмам внаслідок незаконних рішень сімферопольських властей.

Р.ЧУБАРОВ вказав на те, що в Україні безліч рішень судів щодо земельних ділянок, проте Мінюст не проявляє в них такої наполегливості, як навколо ситуації по вулиці Балаклавській у Сімферополі, де виникло селище кримських татар.

Меджліс не виключає в цій ситуації і «політичний аспект». «Ми не виключаємо, що ця масштабна провокація, яка планується навколо Балаклавської, може бути початком дій, які в чиємусь сценарії мають привести до запровадження надзвичайного стану в Україні», - заявив Р.ЧУБАРОВ.

Меджліс виступає проти насильницького вирішення проблеми.

Президія Меджлісу звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою негайно вжити заходи, «які б запобігли провокації». Також Меджліс вимагає від найвищого керівництва країни «термінового відновлення роботи комісій, яким було доручено розглянути питання виділення громадянам України, що проживають у Криму - як кримським татарам, так і не кримським татарам - землі для облаштування своїх осель».

Крім цього, Президія Меджлісу звертається до акредитованих в Україні дипломатичних представництв міжнародних організацій і держав із закликом інформувати керівництво своїх організацій і уряди своїх держав «про підготовлювані широкомасштабні провокації в Криму, що можуть привести до непередбачуваних наслідків».

Коментар правоохоронців Криму УНІАН поки що одержати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня і 1 листопада 2007 року на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбулися зіткнення між кримськими татарами – учасниками так званих «полян протесту» – і представниками фірми «Олві-Крим». За даними представників фірми, у них є всі необхідні документи на право оренди землі.

За офіційними даними, площа самозахоплень у Криму становить 1300 гектарів.