Литвин називає свою дату президентських виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що чергові вибори Президента України мають відбутися 17 січня 2010 року.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

В.ЛИТВИН зазначив, що з приводу проведення президентських виборів мав розмову з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

“Я вважаю, що ВР має невідкладно прийняти постанову, чітко встановивши дату наступних президентських виборів. І Президент, і прем’єр погодилися, і ми вже маємо відповідну реакцію з боку Секретаріату Президента”, – сказав він.

Голова ВР зауважив, що у цьому питанні слід чітко дотримуватися Конституції, яка передбачає, що вибори відбуваються в останню неділю останнього місяця п’ятирічного терміну повноважень Президента. При цьому він нагадав, що повноваження Президента розпочинаються з моменту складання ним присяги, а В.ЮЩЕНКО присягнув як Президент 23 січня 2005 року.

“Тому 17 січня 2010 року мають відбутися президентські вибори, принаймні, перший етап, бо я переконаний, що за нинішніх обставин у нас буде два тури. Дай, Боже, щоб не було третього! І всі мають заспокоїтися”, – сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня заступник глави Секретаріату Президента України - уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ Ігор ПУКШИН заявив, що чергові президентські вибори мають бути призначені на 17 січня 2010 року.

Водночас народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО зареєстрував у ВР проект постанови “Про призначення чергових виборів Президента України”, у якому пропонується призначити проведення чергових виборів Президента на 27 грудня 2009 року.

Своєю чергою, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні, 27 січня, заявив, що, на його думку, чергові вибори Президента України мають відбутися не раніше 23 січня 2010 року.