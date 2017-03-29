Голова НАЗК запевняє у відновленні роботи реєстру е-декларацій

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак стверджує, що наразі реєстр електронних декларацій вже працює і декларації подаються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова НАЗК заявила журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України.

"Працює, декларації подаються. Тільки публічна частина закрита, щоб зменшити навантаження", - сказала Корчак.

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"Причину (перебоїв у роботі реєстру) може сказати тільки системний адміністратор, але ситуація є виправленою. І вночі сьогодні працював. Ви не думайте, що якщо реєстр не працює, то наші працівники чекають, доки він запрацює. Ми постійно на контакті з системним адміністратором... але системний адміністратор ухиляється від відповіді на поставлене питання", - заявила вона.

Корчак наголосила, що питання з приводу того, чому реєстр не працював, треба ставити технічному забезпеченню.

Як повідомляв УНІАН, єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність.