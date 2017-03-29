Євродепутат назвала величезним розчаруванням рішення Порошенка підписати поправки щодо е-декларування

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Ребекка Хармс вважає, що президент України не повинен був підписувати зміни до е-декларування, якими подавати електронні декларації зобов’язали антикорупційних активістів.

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Про це йдеться у заяві Хармс, текст якої має "Європейська правда".

"Рішення президента не ветувати, а підписати поправки до закону про електронне декларування - це величезне розчарування. Внесені поправки мають бути переглянуті. Особлива орієнтація цих поправок на НУО, що діють у боротьбі з корупцією, та пом'якшення правил прозорості, це значний крок назад в процесі реформування України", - заявила Хармс.

"Недовіра щодо громадянського суспільства, яке відіграє конструктивну і важливу роль у всьому процесі реформ, є шкідливою і контрпродуктивною для боротьби проти корупції та політичного процесу в Україні", - додала євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань. 27 березня президент України підписав цей закон.

Посли країн "Великої сімки" промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) підтримали пропозицію президента України Петра Порошенка щодо створення робочої групи для опрацювання спільно з громадськістю змін для закону про "Про запобігання корупції" (№6172) в частині, яка зобов’язує представників громадських об'єднань подавати електронні декларації.