Співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України, політолог Олександр ДЕРГАЧОВ вважає, що у відносинах України і Росії є серйозні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після круглого столу: «Актуальні проблеми взаємин України і Росії в історичній ретроспективі і на сучасному етапі».

Експерт зазначив, що вже пройшов період неприйняття багатьма росіянами розвалу Радянського Союзу і відділення України. За його словами, до недавнього часу головна проблема була в тому, що не можна було встановити паритетні рівноправні відносини. «Українська еліта була не готова ні ментально, ні психологічно вибудовувати свої відносини з росіянами як рівноправними партнерами», - сказав О.ДЕРГАЧОВ. З боку Росії також складно вибудовувалися хоча б формально рівноправні відносини з Україною, додав він.

За словами О.ДЕРГАЧОВА, в останні два роки поглиблюються розбіжності в моделях розвитку, системах цінностей двох країн. «Необхідно знайти парадигму взаємин, оскільки у будь-якому випадку, як би не розвивалася Росія, чи утвердиться там ліберальна імперія, чи суверенна демократія, ми будемо дуже тісні, і треба шукати модель розвитку, навіть якщо ми будемо не дуже схожі один на одного», - сказав політолог.

Коментуючи ситуацію про оголошення деяких російських політиків персонами «нон-грата» в Україні, зокрема Костянтина ЗАТУЛІНА, у зв`язку з їхніми висловлюваннями про Україну, О.ДЕРГАЧОВ зазначив, що в українсько-російських відносинах не виділена правова сфера, відносини мають ознаки внутрішніх взаємин, і багато політиків дуже легко дозволяють собі переступати межу, яка для багатьох не існує. «Все це природно, оскільки ми незвичайно близькі, не відбулася самоідентифікація», - сказав О.ДЕРГАЧОВ.

З іншого боку, на його думку, є всі формальні приводи згадати про міжнародне право і етикет і реагувати відповідним чином. О.ДЕРГАЧОВ також зазначив, що позиція, яку займає К.ЗАТУЛІН, досить поширена в Росії. «Якщо говорити про офіційний шар деяких органів влади, представницьку владу, особливо Держдуму, то це навіть модно», - сказав він. На думку О.ДЕРГАЧОВА, політична культура в Москві розвивається в специфічному напрямі, і це впливатиме навіть на самих переконаних і не вимогливих русофілів, оскільки йде перехід від політики до якогось масового явища. «Серед еліти це стає способом роботи кар`єру, це реальність, яку треба враховувати», - додав він.