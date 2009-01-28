Правління «Нафтогазу» схвалило дії Дубини в Москві

Правління НАК «Нафтогаз України» схвалило дії голови правління компанії Олега ДУБИНИ й першого заступника голови правління Ігоря ДІДЕНКА з підписання довгострокових контрактів з ВАТ «Газпром» про умови транзиту природного газу територією України до європейських країн і постачання (купівлі-продажу) природного газу для споживачів України.

Про це сказано в повідомленні прес-центру НАК «Нафтогаз України», опублікованому на урядовому порталі.

У повідомленні наголошується, що таке рішення правління ухвалило сьогодні на своєму засіданні, на якому, зокрема, було розглянуто питання укладення довгострокових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» та інших договорів (контрактів) під час переговорів у Москві 17-20 січня 2009 року.

Водночас, у повідомленні наголошується, що НАК «Нафтогаз України» "уражена інтерпретацією" укладених угод про постачання російського газу до України і до Європи з боку різних посадовців і ЗМІ.

«Сьогодні весь світ, незаангажоване експертне середовище визнали, що Україна завдяки чітким спільним діям Кабінету міністрів України і НАК «Нафтогаз України» гідно вийшла з конфлікту, гідно захистила національні інтереси, заспокоїла європейське співтовариство і приборкала паніку в суспільстві щодо енергетичної нестабільності», – відзначається в повідомленні.

Компанія впевнена, що досягнуті під час переговорів домовленості безумовно вигідні Україні і є оптимальним виходом з тривалого, штучно створеного протистояння, яке призвело до значного погіршення відносин у трикутнику Україна-Росія-Європа.

НАК «Нафтогаз України» здивувала версія про те, що керівництво Компанії підписало згадані документи під тиском. Компанія відзначає, що всі укладені угоди відповідають чинному законодавству і завізовані відповідно до розпорядних документів НАК «Нафтогаз України».

Також НАК «Нафтогаз України» нагадує, що дії компанії мають господарський характер і не повинні піддаватися тиску з боку різних політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сказав, що в Секретаріаті Президента підозрюють, що на главу НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ чинили тиск для підписання 19 січня газових контрактів з Росією.

За його словами, аналіз текстів укладених угод свідчить, що за змістом і стилістикою їх готували поспіхом, і вони не відповідають раніше досягнутим домовленостям.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав, що вони скидаються на «аплікацію з раніше озвучених проектів і ультиматумів 18-19 січня».

«Отже, є всі підстави сумніватися, що такий фахівець і переконаний український державник, як Олег ДУБИНА, міг з доброї волі усвідомлено підписати газові контракти», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також додав, що об`єктивну інформацію про умови підписання «згубних для України газових контрактів» може надати лише О.ДУБИНА після одужання.

Окрім цього, він вважає, що представникам уряду слід утриматись від коментарів про нинішній стан здоров`я О.ДУБИНИ, бо це також може бути розцінено «як моральний тиск на нього».

Водночас він відзначив, що за умови, якщо буде доведено тиск на главу НАК «Нафтогаз» під час підписання контрактів на постачання газу, вони можуть бути визнані недійсними. Він наголосив, що така юридична норма відповідає українському, російському і шведському законодавству.

Як повідомляв УНІАН, О.ДУБИНА потрапив до лікарні 22 січня у передінфарктному стані.